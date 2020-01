Catania, crollo palazzina: Comune si fa carico delle famiglie senza casa

L'Amministrazione comunale si fa carico di assistere le famiglie rimaste senza casa dopo il crollo avvenuto ieri.

Il sindaco Salvo Pogliese ha reso noto che l’Amministrazione Comunale si sta facendo carico di assistere i nuclei familiari rimasti senza un’abitazione, a seguito del crollo che si è verificato all’alba di ieri, lunedì 20 gennaio, in un immobile di via Castromarino (zona via Plebiscito).

Le cinque famiglie dapprima sistemate provvisoriamente in un albergo cittadino che poi hanno lasciato, oggi stesso entreranno in contattato coi servizi sociali comunali per individuare le forme di sostegno adeguate alla singola circostanza che verrà rappresentata. Disponibilità dal Comune è stata data anche alle altre persone che, da subito, hanno preferito farsi ospitare presso casa di parenti o conoscenti, per trovare soluzioni alla situazione emergenziale in cui si sono improvvisamente ritrovate.