Tumori ereditari femminili: adesso in Sicilia esami gratuiti per prevenirli

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana la misura adottata dall'Assessorato alla Salute per la prevenzione di tumori alle ovaie e al seno.

Una buona notizia per la sanità regionale: gli esami per prevenire i tumori ereditari femminili saranno gratuiti per le donne che hanno avuto in famiglia casi di tumore al seno o alle ovaie. A conferma di ciò è l’ufficialità arrivata con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

La misura voluta fortemente dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, va incontro alle donne potenzialmente a rischio genetico di tumori, garantendo a loro prestazioni specialistiche gratuite interamente a carico del Servizio sanitario regionale. Un modo per prevenire le neoplasie alla mammella e dell’ovaio. Inoltre, il provvedimento innesca un circolo virtuoso che da un lato prevede controlli mirati per la tutela della vita umana, dall’altro un abbattimento di costi a carico del servizio sanitario regionale, poiché la prevenzione ha costi ridotti rispetto alle terapie.

Per ottenere l’assegnazione del codice di esenzione D99 sarà necessario sottoporsi al questionario somministrato dal medico di base o dai consultori, anche su richiesta dell’interessata, in assenza di qualsiasi sintomo. Se si risulta a rischio si sarà indirizzate alla consulenza genetica e al test che segnalerà una eventuale mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2.

Le donne portatrici di mutazioni patogeniche saranno prese in carico dalle Breast Unit e dalle unità operative di ginecologia oncologica e potranno accedere ai programmi di sorveglianza specifici per la diagnosi precoce e la prevenzione dell’insorgenza del tumore della mammella e dell’ovaio. Si potrà dunque accedere a visite senologiche e ginecologiche, ecografia, mammografia, risonanza magnetica, alla chirurgia profilattica dell’ovaio e della mammella e alla ricostruzione mammaria.