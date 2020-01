Meteo Sicilia: beltempo sull’Isola, ma si attendono forti temporali

Meteo Sicilia: temperature buone e sole su gran parte della Regione, tuttavia nei prossimi giorni il maltempo tornerà. Si prevedono forti piogge e temporali.

Meteo Sicilia: i forti venti delle scorse settimane sembrano aver finalmente lasciato la nostra Isola. Tuttavia l’inverno continua a farsi sentire su gran parte delle nostre province, con neve e temperature basse soprattutto nelle zone più interne. La settimana inizia però con temperature nella media e cielo variabile, nonostante fosse previsto l’arrivo di una perturbazione proprio nella giornata di oggi. Nel weekend, invece, è previsto un leggero peggioramento su gran parte del territorio, con la possibilità di qualche pioggia. I primi giorni della prossima settimana, invece, saranno caratterizzati da forti rovesci e temporali.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

Nel catanese, durante tutta la settimana, le temperature si aggireranno tra i 4 e i 17 gradi centigradi. Qualche pioggia è prevista per la mattinata e la nottata di oggi, mentre da domani il sole farà da padrone. Stessa situazione anche nel siracusano e nel ragusano. Temperature decisamente più basse, invece, nell’ennese: queste si manterranno tra i 3 e i 9 gradi. Nella parte occidentale dell’Isola, invece, le temperature sanno decisamente più alte: nel palermitano, queste si aggireranno per tutta la settimana intorno agli 11-14 gradi.

Meteo Sicilia: peggioramenti nel weekend

È previsto per il weekend un repentino peggioramento delle condizioni meteo, che raggiungeranno il culmine nei primi giorni della settimana successiva. Le temperature si abbasseranno gradualmente nella giornata di domenica 19 gennaio, ma sarà a partire da lunedì 20 che forti piogge si abbatteranno sulla parte orientale dell’Isola: nel catanese si prevedono piogge a partire dalle 8 del mattino, che aumenteranno di intensità nel corso della giornata. Anche la parte occidentale della Regione non sembra sfuggire a questa ondata di maltempo. Non si esclude, infatti, che per la prossima settimana, la Protezione Civile possa diramare allerte meteo gialle o rosse.