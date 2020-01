Meteo Sicilia, bel tempo in pausa: arrivano precipitazioni

Il meteo sulla Sicilia prospetta un inizio di settimana piovoso e instabile. Tempo in miglioramento a partire da mercoledì.

Il meteo Sicilia per l’inizio della prossima settimana si prospetta piuttosto instabile e piovoso. Stando alle previsioni, infatti, il clima quasi primaverile degli ultimi giorni dovrebbe lasciare il passo a qualche precipitazione e a temperature più basse.

Per lunedì, in particolar modo, le condizioni meteo su Catania prospetterebbero delle piogge deboli ma costanti per l’intera giornata. Le precipitazioni, infatti, dovrebbero alternarsi a cielo coperto e rare schiarite, accompagnate da venti moderati e temperature che non raggiungeranno i 16 gradi.

Il giorno seguente, invece, il meteo dovrebbe segnare un leggero miglioramento, nonostante alcune leggere precipitazioni durante la primissima mattinata. Martedì, quindi, dovrebbe caratterizzarsi per un susseguirsi di cielo coperto e nubi sparse, con temperature sui 14/15 gradi. Il tempo dovrebbe poi migliorare nel corso della settimana.