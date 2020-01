Cerco lavoro Catania: le offerte di gennaio 2020

Cerco lavoro Catania: sperando che l'anno nuovo porti maggiori opportunità di lavoro, ecco le offerte più interessanti di gennaio 2020.

Cerco lavoro Catania: il 2020 porta nuove opportunità già da gennaio; grandi e piccole aziende ricercano varie figure da assumere nell’anno nuovo, vediamo le più interessanti.

Offerte di lavoro Catania: Università degli Studi di Catania

L’Università di Catania ha pubblicato un bando, in scadenza tra una settimana, per la selezione pubblica di un ricercatore a tempo determinato nel settore delle malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia generale. Potranno partecipare i soggetti in possesso del titolo di specializzazione di ambito odontoiatrico e degli altri requisiti previsti dalla legge 240/2010, con un massimo di 15 pubblicazioni.

Lavoro Catania: IKEA

La sede IKEA di Catania cerca uno stagista full time da inserire all’amministrazione del deposito. È richiesta una laurea in Ingegneria (preferibilmente gestionale), esperienza in magazzino o come titolare di un’attività e una buona conoscenza di Excel. Le candidature vanno inviate tramite il sito dell’azienda, entro il 19 gennaio, nel settore “Logistica & supply chain”.

Un’altra figura di lavoro ricercata da IKEA a Catania è quella di addetto alle vendite part-time appartenente alle categorie protette dall’art.18 L.68/99 (orfani di lavoro). È inoltre richiesta disponibilità di lavoro nel weekend e su turnazione. Gli interessati hanno tempo fino al 16 gennaio per inviare il proprio curriculum.

Cerco lavoro Catania: Clayton

Clayton ricerca addetto alle vendite (ambosessi) a tempo pieno con contratto da 24 ore settimanali che si occupi di gestire le attività di vendita e assistenza al cliente, organizzare e riordinare la merce, carico e scarico merci, allestire le vetrine secondo le indicazioni del visual e contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici del punto vendita, nel rispetto delle direttive aziendali.

Sono richiesti: diploma, età minima 19 anni, disponibilità a lavorare su turni con giorno di riposo infrasettimanale, esperienza pregressa nel settore. Completano il profilo ottime capacità organizzative, orientamento all’obiettivo, capacità relazionali e comunicative, flessibilità, motivazione ed elevate capacità di apprendimento. Si offrono formazione in fase di inserimento e possibilità di crescita professionale.

Lavoro Catania: Joma Sport

La Joma Sport, marchio spagnolo che produce abbigliamento sportivo, è alla ricerca di un promoter per il suo brand nella Sicilia Orientale. Il candidato ideale è una ragazza/o laureato in Scienze Motorie, un sub agente stesso settore, un commesso negozio articoli sportivi e/o persona comunque attinente il mondo sportivo locale. Non verranno presi in considerazione agenti con mandati di marchi importanti. I candidati possono inoltrare la domanda sul sito di ricerca impiego Linkedin.

Comune di Aci Castello assume:

Ultimi giorni per candidarsi per due posti di lavoro in provincia di Catania, nel comune di Aci Castello. Qui, stando a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. I candidati possono inviare la loro domanda entro il 9 gennaio. Inoltre, si specifica che il bando integrale è pubblicato sul sito del comune di Aci Castello, all’indirizzo “Concorsi, gare e avvisi”.

Assunzioni Asp Sicilia:

Tra le altre offerte di lavoro, stavolta allargato alla Sicilia, nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio diverse Asp provinciali hanno pubblicato diversi concorsi pubblici e mobilità regionale/interregionale. In particolare, assumono le Asp di Enna, Agrigento, Ragusa e Messina.