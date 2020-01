Offerte lavoro Catania: posizioni aperte per diplomati e laureati

Cerchi lavoro a Catania? Non sai come barcamenarti tra le diverse offerte? LiveUnct ne ha selezionate alcune direttamente per voi.

Barcamenarsi tra le diverse offerte lavoro a Catania non è sempre semplice, rischiando spesso di perdere l’occasione per un buon impiego. Nonostante ciò, non è impossibile trovare offerte in linea col proprio profilo e le proprie competenze a Catania e provincia. Sono numerose, infatti, le posizioni attualmente aperte per laureati e diplomati su tutta la provincia. LiveUnict ha selezionato dalla sezione jobs di Linkedin alcune offerte di lavoro a Catania direttamente per voi.

Offerte lavoro Catania: le posizioni aperte

Assistente sociale esperto

Agenzia per il lavoro Life In Spa selezione per proprio cliente un/a assistente sociale da impiegare nei servizi dedicati a immigrati per la progettazione di interventi educativi e la redazione di rapporti periodici sull’andamento dei progetti individuali e di gruppo. Richiesta: laurea in Servizio Sociale, abilitazione alla professione, esperienza pregressa, disponibilità a lavoro su turni, conoscenza di inglese e francese, patente B. Le candidature possono essere inviate sul sito di Life in Spa.

Lavoro Catania: Agente immobiliare Remax

Per chi cerca opportunità di impiego a Catania, Remax è alla ricerca costante di agenti immobiliari da inserire in organico. Infatti, la risorsa ideale è un ingegnere, un architetto, un geometra, un neolaureato o diplomato con pregressa esperienza nel settore, che voglia intraprendere un percorso professionale dinamico. Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo selezioni@remaxarteka.it.

Impiego per diplomati: Addetto rifornimento distributori automatici

La società Uno Vending srl seleziona un addetto al rifornimento dei distributori automatici di caffè e snack per il territorio di Catania. In particolare, la figura, che sarà coordinata dalla sede di Messina, deve essere in possesso di diploma da perito tecnico, buone capacità manuali e patente B. Tuttavia, non è necessaria pregressa esperienza nella mansione. Per gli interessati, la candidatura si può inviare assieme al CV dettagliato all’indirizzo aziendale.

Offerte lavoro Catania: Addetto Customer Service

Infine, Life In Spa, agenzia per il lavoro, seleziona per proprio cliente un addetto al customer care con almeno due anni di esperienza e ottima conoscenza di inglese e francese. Il candidato ideale possiede: ottime capacità relazionali, problem solving, gestione dello stress, capacità comunicative e organizzative. Ci si può candidare sul sito di Life in Spa.