Scioperi gennaio 2020: tutte le mobilitazioni in programma

Diverse mobilitazioni sono in programma per l'inizio di questo nuovo anno: tutte le informazioni utili sugli scioperi gennaio 2020 dei prossimi giorni.

Scioperi gennaio 2020

Scioperi gennaio 2020: tante le mobilitazioni in programma per questo inizio anno. Sono diversi gli scioperi che, a partire da giorno 7 gennaio 2020, creeranno disagi agli utenti, soprattutto nel settore dei trasporti. Il primo tra quelli previsti per questo mese è fissato per il 7 gennaio: si fermerà, per 24 ore, tutto il personale che aderisce a Usb lavoro privato di Soc. Coop. Progetto Lavoro presso le biglietterie TPER di Bologna.

Scioperi gennaio 2020: dove e quando

Scioperi previsti anche per l’8 e il nove gennaio: il sindacato Orsa della Lombardia ha infatti indetto uno sciopero per tutti i dipendenti di Trenord: la sospensione dei servizi avrà inizio dalle ore 3 di mercoledì 8 gennaio fino alle ore 2 di giovedì 9 gennaio. Il sindacato lamenta diverse problematiche relative alle procedure di raffreddamento, discusse in un accordo sulle code contrattuali risalenti ad aprile 2015 ma mai risolte.

Si prevede anche uno sciopero nel comparto aereo. Fissato per l’11 gennaio, la mobilitazione riguarderà il personale viaggiante di Volotea, che aderisce al sindacato Uiltrasporti: il blocco è previsto per quattro ore.

Scioperi gennaio 2020: il giorno più caldo

Un grosso blocco è previsto anche per il 14 gennaio 2020, dove a scioperare saranno in molti. Il più lungo è stato indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Anpac, Anpav e riguarderà tutti i lavoratori di Air Italy. Il blocco durerà per ventiquattro ore. Sempre nella stessa giornata, sono previste mobilitazioni da parte dei dipendenti di Easyjet, che aderiscono alle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e da parte dei dipendenti di Albastar, Ernest Airlines e Volotea di Uiltrasporti. Entrambi gli scioperi avranno una durata di quattro ore.

Ancora, il 14 gennaio 2020, sono fissati scioperi di quattro ore per i lavoratori della società Consulta negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino aderenti alle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl. Un blocco di otto ore, invece, è previsto per tutti i dipendenti dell’Enav a Roma: si tratta di coloro che aderiscono a Filt Cgil. Ventiquattro ore di blocco sono previste invece per coloro appartenenti a Ugl e Assivolo Quadri. Infine, un ultimo blocco di 24 ore si prevede per Unica: in particolare, si sospenderà l’assistenza ai sorvoli.

Scioperi gennaio 2020: altre mobilitazioni

Tra gli altri scioperi gennaio 2020, segnaliamo quello dei lavoratori di Wind Tre, che aderiscono a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom e Ugl. La mobilitazione è prevista per il 27 gennaio.