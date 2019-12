Sanremo 2020, annunciati i concorrenti in gara: 22 Big e 8 Nuove proposte

Annunciati ieri, gli artisti in gara a Sanremo 2020: il festival della canzone italiana giunto alla 70esima edizione. Quest'anno tra gli artisti in gara, Irene Grandi, Zarrillo e le nuove stelle emergenti come Riki e Giordana Angi. Annunciate anche le otto "Nuove Proposte" e gli ospiti delle serate.

In un’intervista a Repubblica, nella giornata di ieri Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha reso noti e ufficiali quali sono gli artisti in gara della 70esima edizione di Sanremo. Quest’ anno, i cantanti in gara saranno divisi tra 22 “Big” e 8 “Nuove proposte”, a differenza dell’anno scorso quando le due sezioni erano state accorpate. Nell’intervista Amadeus ha detto di aver scelto i cantanti badando “soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit.”

Annunciati anche gli ospiti delle serate canore: ci saranno Fiorello, Roberto Benigni, Salmo e Tiziano Ferro (quest’ultimo tutte e cinque le serate), mentre non si sa ancora chi sarà l’ospite internazionale. Amadeus ha anche detto che non ci saranno co-conduttrici fisse, come nelle passate edizioni, ma diverse donne che si alterneranno nelle varie puntate: tra queste, Amadeus ha detto di aver contattato anche la giornalista Rula Jebreal.

I “Big”

Marco Masini

Alberto Urso

Elettra Lamborghini

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Le “Nuove Proposte”

Eugenio in Via Di Gioia

Fadi

Fasma

Gabriella Martinelli e Lula

Leo Gassmann

Marco Sentieri

Matteo Faustini

Tecla Insolia