Meteo Sicilia, addio a neve e freddo: a Capodanno arriva l’anticiclone

Al vento freddo, alla pioggia e alla neve a bassa quota di questi giorni, risponde il sole dell'ultimo giorno dell'anno. Un Capodanno soleggiato con l'anticiclone delle Azzorre.

Nonostante l’allerta gialla per la giornata di oggi, lunedì 30 dicembre, il 2019 si chiuderà all’insegna del beltempo. In risposta alle nevicate che hanno interessato l’intera Sicilia, arriva l’anticiclone delle Azzorre per l’ultimo giorno dell’anno.

Il sole di Capodanno porterà anche un incremento delle temperature (4-5°C sopra la media del periodo). Nella giornata di domani, martedì 31 dicembre, nell’Isola il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola su Catania e su Palermo. Vento moderato in gran parte della Regione, mentre le temperature registrano un picco di 12-13°C tra le principali metropoli siciliane.

Un anticiclone – proveniente dall’arcipelago delle Azzorre nel Atlantico – che porta con sé temperature più alte per i primi del nuovo anno: infatti, i primi 4 giorni del 2020 vedranno esclusivamente beltempo su gran parte dell’Italia e della Sicilia. A interrompere tutto, potrebbe arrivare – secondo ilMeteo.it – un vento polare per giorno 5 gennaio 2020.