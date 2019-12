Tutti gli orari e i giorni di apertura dei centri commerciali della provincia di Catania per il giorno di Capodanno.

Capodanno 2020: i centri commerciali aperti a Catania. Come per Natale, anche per il giorno di Capodanno, gli orari di apertura dei negozi e dei centri commerciali potrebbero subire delle variazioni. Ecco qual è la situazione dei centri commerciali di Catania e della provincia.

Centro Sicilia

Sito nel territorio del Comune di Misterbianco, anche il Centro Sicilia – come gli altri centri commerciali della zona – subirà qualche variazione nei prossimi giorni festivi:

Giorni di apertura con orari diversi : il 31 dicembre sarà aperto fino alle ore 19;

: il 31 dicembre sarà aperto fino alle ore 19; Giorni di chiusura: 1 gennaio; il McDonald’s e l’Uci Cinema saranno tuttavia aperti per l’1 gennaio.

Porte di Catania

Tra il quartiere di Librino e l’Aeroporto di Fontanarossa, anche il centro commerciale Porte di Catania avrà orari e giorni d’apertura diversi.:

Giorni di apertura con orari diversi : 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 19;

: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 19; Giorni di chiusura: 1 gennaio.

Etnapolis

Il centro commerciale Etnapolis sarà aperto fino al 29 dicembre dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 09.30 alle 21.30. Nei prossimi giorni di festa, però, gli orari e i giorni di apertura subiranno qualche variazione:

Giorni di apertura con orari diversi : 31 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 18.30;

: 31 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 18.30; Giorni di chiusura: 1 gennaio.

I Portali

Facile da raggiungere per tutti i paesi etnei, il centro commerciale I Portali rispetterà i seguenti orari: clicca qui per visualizzare il calendario con giorni e orari d’apertura.

Sicilia Outlet Village

Sicilia Outlet Village, oltre 140 negozi delle migliori firme a soli 20 minuti da Enna, 40 minuti da Catania e 70 minuti da Palermo. Anche uno dei più prestigiosi “villaggi commerciali” della Sicilia ha subito variazioni sull’orario per i giorni di festività: