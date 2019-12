Capodanno 2020 Catania, tutti gli eventi: cosa fare e dove andare

Capodanno 2020 a Catania: ecco una serie di eventi e proposte da prendere in considerazione per chi non sa ancora cosa fare l'ultimo dell'anno.

Cosa fare questo Capodanno 2020 a Catania ? Una domanda, sempre la stessa, pronta a ripetersi di anno in anno, quasi come un mantra, specie da parte di chi fino all’ultimo non ha ancora piani precisi per l’ultima sera dell’anno. Così, per venire in soccorso agli eterni indecisi o a chi ha solo piani confusionari e poco convinti su cosa fare l’ultimo dell’anno, ecco una serie di consigli e proposte di eventi, per chi si trova a Catania.

Concerto Capodanno 2020 Catania

Tra le interessanti offerte di eventi per il Capodanno 2020 da Catania, sicuramente il primo da segnalare è il concerto al Duomo che, quest’anno, prevede la partecipazione di artisti di punta come Max Gazzè, Dj Fargetta e il comico barzellettista Giuseppe Castiglia. Tra l’altro, dopo l’eclatante annuncio di eDreams che ha dichiarato Catania come meta nazionale preferita dagli italiani per natale 2019, era scontato aspettarsi un programma di eventi all’altezza delle aspettative.

Assolutamente da non perdere, per la mattina del 31, la “San Silvestro a mare”, una temeraria gara di nuoto nelle gelide acque del porticciolo di Ognina, partecipata anche da anziani e bambini. Inoltre, gli incantevoli saloni del lussuoso International Airport Hotel, verranno aperti al pubblico: la nuovissima struttura, sita a poca distanza dall’Aeroporto internazionale Vincenzo Bellini “Fontanarossa” e dal centro storico di Catania, offre, per il giorno più lungo dell’anno, un menù cenone a base di pesce, carne o addirittura anche l’opzione vegana insieme all’intrattenimento tardo serale nella discoteca, ospitata nelle sale interne della Hall.

Capodanno 2020 in discoteca a Catania

Numerosi locali nel catanese, offrono proposte allettanti che prevedono una ricca cena seguita da dj set: una combo vincente pensata per chi vuole allietare il palato e poi scatenarsi sulla pista da ballo, sia in città che in provincia. Aci Castello, ad esempio, presenta un numero elevato di rinomati locali adibiti a discoteche. Non mancano certo neanche i festini di Capodanno, tra case private e location rinomate a Catania, sono gli eventi più scelti dai giovani per il Capodanno 2020.

Capodanno 2020 sull’Etna

Per chi desidera esperire la suggestiva emozione di accogliere il nuovo anno da una baita o un rifugio alle pendici dell’Etna, attrattiva principale dell’intera provincia di Catania, è consigliabile affittare uno chalet e organizzare una festa privata, sicuramente più intima, con amici e familiari. Una proposta che, per dirsi realizzabile, dovrebbe essere organizzata per tempo e con un numero adeguato di persone visto i prezzi non proprio accessibili delle strutture per l’ultimo dell’anno.

Capodanno 2020 in coppia

Per gli innamorati, tra gi eventi più gettonati per il Capodanno 2020 c’è la possibilità di trascorrere una romantica vacanza in uno dei tanti B&B, ad esempio del centro storico. Questi sono spesso ricavati da angoli di palazzi ottocenteschi o settecenteschi, con il loro arredamento rustico ed elegante offrono tutti i comfort per un’intima serata invernale.

Capodanno 2020 per famiglie

Per chi non giudica una buona idea trascorrere l’ultimo dell’anno fuori casa, un’ottima alternativa è invitare in casa propria amici e/o familiari e brindare così alla fine dell’anno. Altrimenti, città in provincia di Catania come Acireale o Caltagirone offrono un tour dei presepi artigianali. L’incantevole borgo di Taormina è tra i luoghi più scelti dai siciliani per una passeggiata post cenone in famiglia per il Capodanno 2020: un luogo reso ancor più magico dalle decorazione e dalle luminarie natalizie poste a decorazione lungo le viuzze