Sicilia, 40 milioni dall’Anas: 15 milioni stanziati per Catania

L'ente nazionale per le strade progetta l'apertura di nuovi cantieri e lavori di manutenzione nel 2020 in Sicilia.

Lo scorso 23 dicembre l’Anas ha emanato un bando sulla Gazzetta Ufficiale per l’avviamento di lavori di costruzione e manutenzione di 23 lotti corrispondenti a zone delle varie parti d’Italia. I fondi riservati alla Sicilia ammontano a 40 milioni di euro, di cui 15 milioni riservati a Palermo e altrettanti a Catania e i rimanenti 10 mila stanziati per la manutenzione delle autostrade siciliane.

Il bando comprende interventi di ampio raggio quali opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi profondi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni. Le zone interessate, divise in lotti, saranno soggette ad accordi quadriennali ripartiti in tutte le strutture territoriali o regionali dell’Anas, con la garanzia della massima tempestività nella programmazione e manutenzione delle strade.

“Stiamo lavorando – dichiara l’Amministratore Delegato dell’Anas Massimo Simonini – per avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore e sia per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture viarie del Paese. L’obiettivo è garantire un viaggio confortevole e una guida sicura agli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre arterie”.

Di seguito l’elenco delle zone prossimamente interessate dai lavori e relativi finanziamenti: