Tragedia nel catanese: un uomo uccide la moglie con un colpo di fucile e poi si suicida.

Un ultraottantenne avrebbe ucciso la moglie gravemente malata con un colpo di fucile. Dopo di che si sarebbe suicidato con la stessa arma. Il fatto è avvenuto nell’abitazione della coppia in via Raffaello a Randazzo, in provincia di Catania. Al momento, stanno indagando i Carabinieri.

In aggiornamento…