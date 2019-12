Cosa fare a Catania: tutti gli eventi nel weekend

Indecisi su cosa fare nel fine settimana ma costretti a rimanere in città? Non è un dramma, anzi. Eventi imperdibili organizzati a Catania caratterizzeranno i prossimi giorni: ecco quali.

Un città come Catania offre sempre una quantità spropositata di attività e appuntamenti. Il numero di questi, poi, cresce vertiginosamente in periodi particolari ed attesissimi come quello natalizio. Ecco alcune proposte per questo weekend pre-natalizio:

Catania Book Party

Gli amanti della lettura non potranno fare a meno di partecipare all’evento che avrà luogo all’interno del catanese Palazzo della Cultura sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 16:00. Questi, tuttavia, non dovranno dimenticare di portare con loro un libro o un fumetto: saranno poi liberi di condividerne la lettura con i presenti o di scambiarlo con il volume di qualcun altro.

Natale al Castello Ursino

Questo weekend l’associazione Gammazita, con la collaborazione di commercianti e di abitanti del quartiere, è pronta ad allietare cittadini e turisti con un programma ricco in presentazioni editoriali, incontri e spettacoli musicali (già a partire dalle ore 18 da giorno 21 in Piazza dei libri). Sabato un corteo di zampognari e musicanti animerà Piazza Federico di Svevia mentre domenica sarà il giorno dedicati ai più piccoli: per loro laboratori creativi, trampolieri e animatori pronti a truccarli o ad offrire sculture di palloncini. Il programma dell’ultimo giorno della settimana prevede anche una passeggiata culturale e, per la sera, musica dal vivo, spettacoli e cunti della tradizione orale siciliana.

Mercatini di Natale

Pochi giorni ci separano dalla vigilia di Natale ma, ammettetelo, non avete ancora terminato di fare regali! Niente paura: è ancora possibile visitare i mercatini di Natale presenti non solo in Piazza Università, ma in vari punti del centro storico. Potrete passeggiare per le vie principali di Catania riuscendo anche a trovare il regalo in uno dei tanti stand o negozietti artigianali.

Mostra “Caravaggio Immersive”

Il Museo Civico Castello Ursino ospiterà anche questo weekend (dalle ore 9:00 alle 19:00) una delle mostre più attese dai catanesi: quella dedicata all’ultima fase della vita di Caravaggio. Se sceglierete di partecipare alla visita, sarete guidati per l’intero percorso dalla voce del pittore: sarà lui stesso a narrarvi la sua stessa vita.