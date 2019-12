Natale ad Acireale: tutti gli eventi in programma

Il Natale porta la magia nelle città, facendole brillare. Una di queste è Acireale, che ha un programma vastissimo per le festività. Scopriamolo insieme.

Acireale: se a Catania si respira aria di festa già da un paio di settimane, ad Acireale la situazione non è da meno. Tra una settimana, e il giorno più bello e atteso dell’anno sarà qui. Il Natale è di anno in anno sempre più atteso; di pari passo, sono molteplici gli eventi organizzati per celebrarlo e aspettarlo.

Sin dallo scorso 7 dicembre, infatti, sono presenti al centro della città i mercatini, il villaggio di Babbo Natale e, infine, i presepi artistici. Ma quali sono gli eventi in programma ad Acireale, nei giorni che ci separano dal most wonderful day of the year? Vediamoli insieme.

Gli eventi ad Acireale fino al 6 gennaio

Molteplici e vari sono e saranno gli eventi acesi nel periodo che va dal Natale fino alla Befana. Basti pensare ad alcuni di essi per essere stuzzicati a parteciparvi. Si prendano ad esempio, i due concerti natalizi previsti per oggi e domani, a cura degli alunni degli istituti Pietro Paolo Vasta e Galileo Galilei.

Ma gli eventi a tema musicale non terminano qui: di particolare importanza saranno anche le “nenìe natalizie dello zampognaro”, in programma per i prossimi 24 e 26 dicembre. Importante, infine, il “gran galà di Natale”, a cura del coro e dell’orchestra della Camerata Polifonica Siciliana.

Pensati per i più piccoli, ma di sicuro attraenti anche per i grandi, vi sono diversi eventi che sembrano promettenti già dal titolo. Infatti, ad Acireale si potrà aspettare il Natale con elfi e folletti il prossimo 21 dicembre, così come si potranno ascoltare fiabe sotto l’albero il prossimo 28 dicembre.

Ultimo evento ma non meno importante, il prossimo 6 gennaio si terrà la sfilata storica dei Re Magi; in concomitanza, la Befana passerà per diversi luoghi, fino ad “atterrare” in Piazza Duomo, per la gioia di piccini e grandi.

Da ricordare, infine, la presenza, come già detto, dei presepi storici: vi saranno diversi percorsi guidati lungo l’itinerario delle sacre rappresentazioni, alcune risalenti al 1700. A “condire” quest’atmosfera gioiosa, inoltre, penseranno i sopra detti mercatini, il villaggio di Babbo Natale, i lavori di animazione per i bambini, infine il trenino turistico natalizio.