La Sicilia continua a puntare sul settore cinematografico come strumento di promozione culturale e turistica. L’assessorato al Turismo ha pubblicato un avviso della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a fondo perduto, con un budget complessivo di 15 milioni di euro provenienti dal Fondo sviluppo e coesione. L’obiettivo è attrarre case di produzione nazionali e internazionali, sostenere le imprese locali e valorizzare i professionisti del settore. La Regione intende così incentivare la realizzazione di opere cinematografiche che mettano in luce la storia, l’arte, la cultura e i paesaggi siciliani, rafforzando al contempo l’economia del territorio.

Il cinema come motore di sviluppo e promozione

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato il successo delle produzioni ambientate in Sicilia, come il film “L’abbaglio” e la serie “Makari”, che hanno dimostrato l’efficacia della strategia regionale. Secondo Schifani, il cinema e la televisione rappresentano strumenti straordinari per veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo, generando un impatto significativo anche in termini di turismo. L’assessore al Turismo Elvira Amata ha evidenziato come, grazie ai finanziamenti precedenti, siano già stati sostenuti 17 progetti tra film, documentari e cortometraggi. Il nuovo bando mira a consolidare questo percorso, favorendo un’offerta culturale e turistica integrata.

Le risorse e le modalità di accesso ai fondi

I contributi saranno destinati alla produzione di film per il cinema e la TV, serie televisive, documentari e cortometraggi girati in Sicilia. Il budget sarà distribuito nel triennio con 3,9 milioni nel 2025, 5,6 milioni nel 2026 e 5,4 milioni nel 2027. Le procedure di cofinanziamento prevedono finestre annuali di candidatura: dal 1° febbraio al 15 marzo 2025, dal 2 febbraio al 16 marzo 2026 e dal 1° febbraio al 15 marzo 2027. La Regione punta così a consolidare il settore audiovisivo come volano di crescita economica, culturale e occupazionale per la Sicilia.