La Regione Siciliana ha confermato il prolungamento del bonus per il contrasto al caro voli fino al 31 dicembre 2025. Introdotto inizialmente per il periodo natalizio, il contributo del 25% sul prezzo del biglietto aereo continuerà a essere destinato ai cittadini residenti in Sicilia, con un’ulteriore riduzione del 25% riservata a soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l’isola. L’annuncio arriva tramite un decreto firmato dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò, in collaborazione con il presidente della Regione, Renato Schifani.

Continuità territoriale

Secondo l’assessore Aricò, la misura è stata estesa per sostenere i siciliani nell’affrontare le elevate tariffe aeree che, in alcune stagioni, rappresentano una barriera economica significativa. L’iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, mira a promuovere la continuità territoriale, offrendo una risposta concreta alle difficoltà di collegamento con il resto del Paese. Dopo l’approvazione del bilancio regionale, è stata stabilita la prosecuzione del bonus in regime ordinario, garantendo sostegni economici ai residenti per l’intero anno.

Controlli rigorosi per contrastare le frodi

Parallelamente all’estensione del bonus, sono stati rafforzati i controlli sulle richieste pervenute, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i tentativi di frode. Diversi episodi di truffa sono già stati segnalati e denunciati alle autorità competenti dall’assessorato, a conferma dell’impegno della Regione nel tutelare le risorse destinate ai cittadini. Per i dettagli sui requisiti di accesso al contributo, è possibile consultare la piattaforma Siciliapei.