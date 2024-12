Il pomeriggio della vigilia di Natale, a Catania, la polizia è intervenuta per la scomparsa di un bambino polacco di dieci anni in piazza Stesicoro. I genitori del minore si sono rivolti agli agenti della squadra volanti, impegnati in controlli nella zona.

Dopo aver ricevuto una foto del bambino, è stata diramata una segnalazione alla sala operativa e sono state avviate le ricerche nelle aree limitrofe alla piazza. Circa mezz’ora dopo, grazie alla segnalazione di un negoziante, il bambino è stato localizzato a circa 600 metri dal punto di scomparsa.

Il minore è stato trovato in lacrime, infreddolito e bagnato a causa della pioggia. Gli agenti lo hanno assistito e condotto in questura, dove ha ricevuto assistenza in attesa dell’arrivo dei genitori.

I genitori hanno raggiunto il bambino in questura e si sono ricongiunti. Successivamente, il bambino ha chiesto di poter fare una foto con gli agenti della polizia, richiesta che è stata accolta. Anche i genitori hanno scattato una foto con gli agenti.