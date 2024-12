Ponti 2025: mancano poco meno di 3 settimane all‘arrivo del 2025, ed è arrivato il momento di andare a dare un’occhiata a quelli che potrebbero essere i ponti del 2025. Analizzando bene il calendario, l’anno che verrà è carico di interessanti ponti per organizzare viaggi e senza la necessita di usufruire di troppi giorni di ferie. Si potrà godere, infatti, di 38 giorni di vacanza con solo 9 giorni di ferie, ovviamente per i settori dove nei giorni rossi non si lavora. Ma, allora, andiamo a ben vedere quali saranno questi ponti.

Ponti 2025: Quali sono

Ecco di seguito tutte le festività del 2025:

Capodanno cade di mercoledì ,

cade di , Epifania (6 gennaio) è un Lunedì ,

(6 gennaio) è un , Pasqua e pasquetta 2025 sono rispettivamente il 20 e il 21 aprile,

2025 sono rispettivamente il Festa della liberazione (25 aprile) è un venerdì ,

(25 aprile) è un , La Festa dei Lavoratori (1 maggio) è un giovedì ,

(1 maggio) è un , Festa della Repubblica (2 Giugno), cadrà di lunedì ,

(2 Giugno), cadrà di , Ferragosto 2025 sarà di venerdì ,

sarà di , Ognissanti (1 novembre), cadrà di sabato ,

(1 novembre), cadrà di , L’immacolata sarà un lunedì ,

sarà un , Natale sarà di giovedì ,

sarà di , Santo Stefano è venerdì ,

è , Il 31 Dicembre cadrà di mercoledì.

Ponti 2025: possibili combinazioni

Capodanno e l’epifania, essendo rispettivamente Mercoledì e Lunedì, sarà possibile prendendo solo 2 giorni di ferie, fare una settimana intera di vacanza;

Pasqua, pasquetta e la Festa della liberazione, cadendo tutte nella stessa settimana, sarà possibile con 3 giorni di ferie, sarà possibile farsi l’intera settimana di pasqua come vacanza;

Il primo maggio che cade di giovedì permetterà un anticipo di weekend;

Per la Festa della Repubblica, che sarà il primo lunedì di giugno, permetterà un bellissimo weekend lungo;

ferragosto di venerdì? un weekend lungo per godersi il mare e il sole;

Con il Primo Novembre e la festa di Ognissanti di Sabato, quest’anno siamo stati molto sfortunati;

Un altro weekend lungo, invece, si prospetta per l’8 di dicembre per passare un’immacolata, magari, tra la neve;

Natale e Santo Stefano assicurano un super fine settimana, che potrà essere prolungato con soli 2 giorni di ferie fino a mercoledì 31 dicembre per continuare con capodanno 2026.

Meglio del 2024?

Per l’anno che sta per entrare, le feste sono molto più favorevoli rispetto a questo 2024, basti prendere in esempio l’immacolata appena passata di Domenica, ma non solo molte feste comandate sono andate a coincidere con il weekend, mentre nel 2025 sarà solo la festa di Ognissanti a cadere nel finesettimana.

I ponti saranno estremamente interessanti, soprattutto, per le scuole. Tra cui si prospetta, un mega ponte per pasqua, pasquetta e il 25 aprile, con delle vere e proprie vacanze pasquali primaverili. La situazione, ovviamente, varierà da regione in regione, a seconda anche delle feste locali, tra cui ricordiamo il 5 Febbraio a Catania si festeggia Sant’Agata, che cadrà di mercoledì, con un ponte praticamente preannunciato per gli studenti e lavoratori Catanesi.