“Adiconsum riceve quotidianamente lamentele dai residenti, dagli studenti e da tutti gli operatori della zona, perché trovare parcheggio nell’area è impossibile”. Con queste parole, il presidente dell’associazione di consumatori aderente alla Cisl, Maurizio Ferrara, chiede chiarezza sul Parcheggio Sanzio, che sembrava essere pronto all’apertura

“Adiconsum riceve quotidianamente lamentele perché trovare un parcheggio nell’area è impossibile, poiché sono tante le persone che lavorano al centro della città e utilizzano tutta l’area della zona per parcheggiare e recarsi a lavoro a piedi o con la metro. Il progetto dell’area di sosta scambiatore Sanzio, con i suoi oltre 320 stalli per auto e 12 per bus, consentirebbe, anche, una migliore viabilità nella stessa area, che è ad alta densità veicolare e abitativa. Inoltre, con l’annessa area a verde, e parco giochi, darebbe alla città una concreta possibilità di fruire di un buon piano viario oltre che di ordinato parcheggio”.

Ferrara ricorda che i lavori per la costruzione del parcheggio sono iniziati ufficialmente due anni e cinque mesi fa. I lavori sarebbero dovuti durare circa 18 mesi. Tuttavia, a oggi, l’area non è ancora stata completata e resa disponibile. “Questi ritardi sono inaccettabili, poiché la città ha bisogno di risposte concrete per migliorare la qualità della vita e facilitare la mobilità”, conclude Ferrara, rinnovando l’appello al sindaco affinché intervenga.

La richiesta dell’Adiconsum punta dunque a un intervento immediato, che potrebbe portare un notevole beneficio non solo a chi vive e lavora in zona, ma anche all’intera comunità cittadina che si muove in una città sempre più affollata e con spazi ridotti.