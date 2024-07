Catania, la mostra “Sicily in Decay”: quando e dove si terrà

Nuovo mostra d'arte a Palazzo Scammacca. Si tratta di una mostra fotografiche che ripercorre quattro fondamentali tematiche.

Un viaggio tra le architetture siciliane dimenticate, dalle superfici ornate alle sale espositive, arricchito da estratti scelti da “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un particolare omaggio all’amore tra Tancredi e Angelica, e agli altri che, come il loro, si sono persi o ritrovati tra le proprietà abbandonate del Principe di Salina, tra drappi, cianfrusaglie, rovine e miti, con ardente passione.

La mostra Sicily in Decay si terrà a Catania da giovedì 11 luglio a mercoledì 21 agosto 2024, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il luogo della mostra sarà palazzo Scammacca del Murgo, dove verranno esposte le fotografie Sicily in Decay “Drappi, cianfrusaglie, Rovine e Miti” di Carlo Arancio. L’ingresso sarà gratuito. La mostra sarà la prima diffusa in tutto il palazzo, dai bassi sulla piazza al piano nobile e si svilupperà attraverso quattro serie tematiche.