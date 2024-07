Lavoro Sicilia, tre grandi aziende assumono: tutte le informazioni

Eurospin, Tecnomat e Decathlon cercano personale in tutta la Sicilia, tante e diverse posizioni accessibili a tutti

Lavoro Sicilia: tre grandi catene hanno aperto alla possibilità di nuove assunzioni. Si tratta di Tecnomat, Eurospin e Decathlon e cercano posti in tutta la Sicilia. Di seguito la lista dei requisiti e come candidarsi.

Lavoro Sicilia, Tecnomat

Aprono le assunzioni per la sede di Misterbianco e cercano per la posizione di venditori/venditrici, che sono specializzato in settori elettricità, piastrelle, falegnameria, ferramenta, idraulica, edilizia, sanitari e vernici. Sarebbe gradita avere esperienza pratica in settori cantieristici o nella falegnameria o esperienza nella vendita di prodotti analoghi in centri specializzati. Requisiti:

diploma di scuola superiore

capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza

esperienze anche brevi in vendita o a contatto con il pubblico.

Tecnomat offre:

inserimento a tempo determinato

clima di lavoro informale in un ambiente che valorizza le diversità

investimento costante sulla formazione per un miglioramento quotidiano della professionalità di tutti.

Eurospin

Eurospin ricerca posti in tutta la Sicilia, le posizioni sono gastronomi/e, addetti/e vendita stagionali e macellai/e. L’attività offre un contratto di assunzione a norma di legge. Di seguito i requisiti per ognuna di queste posizioni.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto;

Confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia e sanificazione delle attrezzature.

Macellaio/a: ci si può candidare per le sedi di Giarre ( orario full time), Catania e Termini Imerese (part time: 30 ore).

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto;

Confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia e sanificazione delle attrezzature.

Requisiti richiesti:

Conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici)

Si richiedono inoltre:

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Addetti/e vendita stagionali: offerta di lavoro a Gela (orario part time), Palma di Montechiaro ( orario part time), Campobello di Licata (orario part time di 20 ore settimanali).

La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: Assistenza alla clientela;

Operazioni di cassa;

Sistemazione della merce sugli scaffali;

Corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia di punto vendita.

Si richiedono inoltre:

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Gastronomi/e: candidature a Canicattì (part time 20/30 ore), Partanna, Marsala, Licata (full time), Caltanissetta (part time 30 ore) e Palma di Montechiaro (part time 20/30 ore).

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

– vendita assistita al banco;

– operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) nel rispetto delle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto;

– pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro;

– corretta esposizione e puntuale rifornimento dei prodotti.

Si richiedono inoltre: – disponibilità a lavorare su turni e festivi;

– residenza in zone limitrofe;

– essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Lavoro Sicilia, Decathlon

Decathlon cerca lavoro a Contrada Spalla, Melilli (SR), per la posizione di Sales Assistant, il contratto sarà a tempo determinato part-time ed ecco quali saranno le attività legate a questa posizione:

Sarai tu ad accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita che ritieni più adatto, che sia esso fisico o digitale.

Porterai la tua dinamicità nel commercio garantendo la disponibilità dello stock.

Prenderai decisioni in autonomia circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio

Metterai la tua passione sportiva al centro del servizio ai tuoi clienti, club e scuole del tuo territorio

Supporterai ed integrerai la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo) nella tua attività

Dopo aver inviato la candidatura, vi saranno diversi colloqui mirati a osservare le skills attitudinali e quelle legate al mestiere.

