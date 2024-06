Elezioni Comunali 2024: i risultati in provincia di Catania

Di seguito i risultati definitivi delle elezioni comunali 2024 tenute in quattro comuni della provincia di Catania.

Oltre alle elezioni europee 2024, in questi giorni i cittadini hanno votato anche in quattro comuni della provincia di Catania per eleggere nuovi sindaci e consigli comunali. L’affluenza è stata maggiore rispetto a quella delle europee, attestandosi del 65,48%. I risultati definitivi sono arrivati solo nella tarda serata di ieri: ecco i verdetti.

Aci Castello

Ad Aci Castello, il candidato con più voti si è riconfermato essere Carmelo Scandurra, con 6.246 preferenze. “Grazie. Dal profondo del cuore – si legge in un post pubblicato qualche ora fa sulla sua pagina Facebook -. La fiducia che avete deciso di accordarmi nuovamente è per me sprone a fare sempre meglio e sempre di più. Ogni singolo voto ricevuto ha il valore di un contratto da adempiere con perseveranza, lungimiranza, competenza e passione“.

Motta Sant’Anastasia

È Antonio Bellia il nuovo sindaco di Motta Sant’Anastasia, che vince con 2.706 voti, pari al 41,50% delle preferenze. Alle urne si è recato il 67% degli elettori. Bellia, sostenuto dalla lista civica “Bellia Sindaco” e vicesindaco uscente della giunta guidata dall’attuale deputato della Lega Anastasia Carrà, ha prevalso sui suoi avversari Nino Gulisano e Daniele Capuana.

Ragalna

A Ragalna, il nuovo primo cittadino è Antonino Caruso, detto “Nino”. Le liste civiche a suo sostegno hanno ottenuto 1.626 voti, pari al 61,7%; mentre Caruso ha raccolto personalmente 1.579 voti (59,5%).

Zafferana Etnea

A Zafferana Etnea si riconferma invece Salvatore Russo con il 54,70% delle preferenze e, nello specifico, 2.897 voti. Il candidato Alfio Vincenzo Russo ha invece ottenuto il 45,30% dei voti degli elettori.