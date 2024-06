Bonus Psicologo 2024: quando usciranno le graduatorie

Bonus Psicologo 2024: le modalità per individuare le graduatorie e verificare lo stato della domanda presentata all’INPS

Bonus Psicologo 2024: dal 5 luglio 2024 INPS inizierà a stilare le graduatorie del bonus psicologo 2024. Entro questa data, coloro che non hanno ancora regolarizzato il proprio ISEE, potranno ancora integrarlo o correggerlo tramite la procedura messa a disposizione dall’INPS.

Inoltre, l’Istituto permette, attraverso i servizi telematici di My INPS, di poter controllare lo stato della domanda presentata e di verificare, quindi, se ci sono informazioni da integrare, errori o difformità.

Bonus Psicologo 2024: come vedere lo stato della domanda e come correggerlo

Per conoscere lo stato della domanda presentata per l’accesso al bonus psicologo 2024 è necessario accedere nella sezione “MyINPS” tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). Quindi, accedendo nella propria area riservata INPS sul lato destro dello schermo è necessario cercare la voce indicativa del bonus, denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. A quel punto potete verificare lo“stato della domanda” (se presentata) e leggere eventuali richieste di integrazioni presenti. È in questa sezione che si potrà vedere se il bonus psicologo è stato accettato oppure no. In alternativa, è possibile controllare lo stato della domanda del bonus psicologo 2024 anche tramite Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164.

Nello specifico, per regolarizzare il proprio ISEE è possibile seguire una di queste tre strade:

presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione; rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine di 30 giorni (ossia dopo il 5 luglio 2024), nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, INPS considererà la domanda improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione. A seguire, l’Istituto provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto dei seguenti criteri:

il valore ISEE più basso;

A parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Bonus Psicologo 2024: quando escono le graduatorie e come vederle

Le graduatorie del bonus psicologo 2024 usciranno dopo il 5 luglio 2024 (termine fissato per la regolarizzazione dell’ISEE), probabilmente a fine mese, cioè solo dopo che INPS avrà controllato tutte le domande e le informazioni relative ai richiedenti. Con successivo messaggio, dunque, l’Istituto comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.

A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute. E noi, vi aggiorneremo man mano sulle novità spiegate da INPS. INPS nello stesso messaggio ha chiarito che alla chiusura dello sportello per l’accesso al bonus psicologo, sono pervenute 400.505 domande. Ricordiamo che il contributo massimo per il bonus psicologo è pari a 1.500 euro e i destinatari sono cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro. Il bonus 2024, relativo al 2023, sarà erogato in base alle risorse disponibile per ogni Regione o Provincia autonoma e a una serie di requisiti specifici.

Le graduatorie finali del bonus psicologo 2024, relativo all’anno 2023, appena disponibili possono essere viste sul portale dell’INPS. L’Istituto provvederà, inoltre, a informare direttamente i beneficiari selezionati tramite la sezione “MyINPS” (accessibile con SPID, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi – CNS) o attraverso i contatti forniti durante la domanda.