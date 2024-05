Concorso INPS 2024: previsto piano con almeno 1000 assunzioni

Concorso INPS 2024: oltre mille nuove assunzioni programmate. ecco quali sono le figure ricercate e le modalità di reclutamento.

Concorso INPS 2024: l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale prevede almeno 1000 nuove assunzioni di personale per l’anno 2024 secondo quanto indicato dall’istituto nel Piano dei fabbisogni di personale dell’INPS, approvato il 31 gennaio 2024 nel contesto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026.

Le nuove assunzioni verranno effettuate tramite l’avvio di concorsi pubblici per il reclutamento di personale, a cui potranno partecipare, in base alle figure ricercate, sia diplomati che laureati.

Inoltre, il numero di nuove assunzioni potrebbe anche aumentare tenendo conto delle figure già cercate nel precedente piano di assunzione, ma non ancora trovate.

Concorso INPS 2024: le figure ricercate

Il Piano dei fabbisogni di personale INPS per il biennio prossimo indica che nel 2024 saranno reclutati professionisti con le seguenti specializzazioni:

– 941 funzionari con competenze in progettazione, erogazione e controllo dei servizi, con profilo consulente in protezione sociale/amministrativo;

– 1 funzionario di profilo tecnico;

– 4 funzionari sanitari;

– 17 funzionari informatici;

– 1 dirigente di I fascia;

– 11 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale;

– 11 medici della seconda fascia funzionale;

– 30 medici della prima fascia funzionale;

– 2 professionisti tecnico-edilizi di I livello;

– 1 professionista statistico-attuariale di primo livello;

– 8 professionisti legali di primo livello.

Complessivamente, sono perciò programmate 1.027 assunzioni INPS.

Concorso INPS 2024: modalità di reclutamento

I dettagli sulle modalità di reclutamento verranno specificate prossimamente, ma si sa già che comprenderanno diverse procedure, come lo scorrimento di graduatorie e le pratiche di mobilità oltre l’emissione di nuovi bandi di concorso nel corso del 2024, tra cui spicca l’atteso concorso INPS dedicato ai diplomati.

Il bando per le assunzioni di diplomati

Il tanto atteso bando, che prevede l’assunzione di 585 contratti a tempo indeterminato di area B, sarebbe già dovuto uscire nei primi mesi del 2024, ma purtroppo, ancora ad oggi non si ha traccia: al momento non è uscita nessuna comunicazione ufficiale che indichi la data precisa o il periodo di pubblicazione del bando per il concorso Inps 2024 per diplomati.

Si spera che possa uscire a metà anno, tra maggio e giugno 2024. In caso contrario ci si dovrà aspettare un ulteriore slittamento della procedura concorsuale, magari al prossimo anno. Molto probabilmente si sta attendo fino a quando non verrà definita una nuova programmazione delle assunzioni per bandire il concorso. Infatti, in un incontro con i sindacati di settore tenutosi il 29 Aprile, l’INPS ha reso noto che sono in corso interlocuzioni con il MEF per stimare nuovi ingressi di personale nei ruoli di vigilanza presso l’Istituto.