UNICT – Contributi straordinari per studenti in condizioni disagiate: come richiederli

Fino al 10 giugno è possibile presentare la richiesta per i contributi straordinari: ecco come e chi può richiederlo.

L’Università di Catania ha dato fino al 10 giugno 2024 la possibilità agli studenti e studentesse con condizioni economiche disagiate, di poter presentare la richiesta per il contributo straordinario.

Complessivamente, sono stati messi a disposizione 92.500 euro, fondo riservato alle persone regolarmente iscritte che si trovano in situazioni di disagio economico, dovuto a un improvviso evento che ha cambiato la situazione economica familiare, mettendo a rischio il proseguimento degli studi. Viene così assegnato il rimborso delle tasse e dei contributi dovuti per l’immatricolazione o per l’iscrizione.

Per l’a.a. 2023/24 le domande, redatte su apposito modulo, sono da presentare esclusivamente online tramite il Portale Studenti entro lunedì 10 giugno 2024.