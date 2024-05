Catania, progetti dei cittadini finanziati dal Comune: come inviare le proprie idee

Avviata la procedura per la democrazia partecipata per l’anno 2024: ecco cosa c'è da sapere per aderire al bando.

L’amministrazione comunale di Catania ha avviato la procedura per la democrazia partecipata per l’anno 2024, invitando i cittadini che abbiano compiuto il 16esimo anno di età, residenti nel territorio comunale, insieme ad associazioni, fondazioni, comitati, circoli, istituti scolastici, enti religiosi e privati che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale, a elaborare e presentare proposte e idee progettuali per la realizzazione di azioni e interventi specifici.

Per l’esecuzione dei progetti, facendo riferimento all’anno 2023, il budget disponibile è fissato in circa 200mila euro. Gli ambiti tematici sono: ambiente, rigenerazione urbana e innovazione tecnologica; attività socio-culturali, turistiche e sportive; interventi di manutenzione urbana e di beni comuni e culturali; lavori pubblici, efficientamento energetico, mobilità; politiche del lavoro, sociali, educative e giovanili; politiche economiche e di sviluppo del territorio.

Ogni richiedente potrà presentare una sola scheda di partecipazione, indicando una singola proposta, osservazione o progetto, esclusivamente mediante l’utilizzo della scheda di partecipazione, allegata all’avviso pubblico, che potrà anche essere ritirata presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico nella sede municipale o scaricata direttamente dalla dal sito web istituzionale alla voce “avvisi”. La scheda potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: comune.catania@pec.it, tramite raccomandata o consegnata direttamente all’ufficio protocollo generale di Palazzo degli Elefanti, entro le ore 12 del 30 giugno 2024.