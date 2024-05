Bandiere Blu, in Italia ben 236: la Sicilia sale a quota 14

Bandiere Blu 2024: online la nuova classifica. L'Italia si aggiudica 11,5% delle spiagge premiate globalmente. Di seguito i nuovi ingressi.

Nel 2024 il numero di Bandiere Blu in Italia sale a 236 località, dieci in più rispetto allo scorso anno. L’Italia si aggiudica l’11,5% delle spiagge premiate globalmente. A scendere dalla lista delle Bandiere sono i porti turistici, si passa da 84 dell’anno scorso ad 81. Per i laghi le Bandiere Blu sono 23.

Sul podio sempre la Liguria, che quest’anno segna due nuovi ingressi ma nello stesso tempo perde due Bandiere, si riconfermano quindi 34 località. A seguire la Puglia che sale a 24, con 3 nuovi ingressi. 20 Bandiere se le aggiudicano Campania e Calabria. La Sardegna conferma le sue 15 località, anche l’Abruzzo sale a 15 con un nuovo ingresso, anche l’Abruzzo sale a 15 con un nuovo ingresso. La Sicilia raggiunge 14 Bandiere con tre nuovi ingressi: Letojanni, Scicli e Taormina.

Tra i Comuni che invece hanno perso la Bandiera Blu ci sono: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

Durante la cerimonia di premiazione delle Bandiere Blu, tenutasi oggi presso la sede del Cnr a Roma e con la partecipazione dei sindaci e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, il presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza, ha sottolineato che ciò che cresce maggiormente è la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini, ai quali viene attribuito il merito di tale riconoscimento. Aggiungendo: “Ogni Amministrazione Bandiera Blu sa bene che una gestione virtuosa del territorio passa necessariamente anche dalla formazione e dal coinvolgimento dei singoli, delle scuole, delle associazioni, delle attività locali, di tutti gli operatori“.