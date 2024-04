UNICT – Al via il Salone dell’Orientamento 2024: presenti migliaia di studenti

Oggi, martedì 9 aprile, è stata inaugurata l'edizione 2024 del Salone dell'Orientamento dell'Università di Catania.

Anche quest’anno l’Università di Catania ha organizzato l’annuale appuntamento con il Salone dell’Orientamento, con la sede per l’edizione 2024 che rimane invariata, ovvero la struttura sportiva universitaria del CUS.

Come da tradizione, il Salone dell’Orientamento raccoglie migliaia di studenti e studentesse delle scuole superiori di Catania e provincia, i quali vengono guidati dagli universitari e dai docenti in un percorso d’orientamento per scegliere l’indirizio più adatto.

Salone dell’Orientamento 2024: com’è organizzato

L’Ateneo ha messo a disposizione i locali del Centro Universitario Sportivo, il CUS, per ospitare gli stand dei vari dipartimenti prensenti nell’organico dell’università catanese, ma non solo. In questi tre giorni saranno presenti anche degli spazi dedicati alle Forze dell’Ordine, dall’Arma dei Carabinieri alla Polizia, e non mancheranno rappresentanti dell’Esercito dell’Aeronautica e di molti altri enti.

I vari stand sono distribuiti in diverse aree del Centro Universitario Sportivo, aggregando i dipartimenti in base ai settori scientifici didattici. La redazione di LiveUnict ha fatto un giro per tutti gli stand e documentato fotograficamente la grande affluenza di ragazzi e ragazze del primo giorno.

La cerimonia d’apertura

All’interno del capo polifunzionale del Centro Universitario Sportivo, è stato montato il palco principale, dove i ragazzi della radio ufficiale d’ateneo, Radio Zammù, si divertono mettendo musica per redere l’attosfera più festosa e casalinga per i ragazzi e le ragazze in visita alla struttura.

Il palco è stato anche il luogo dove il Rettore dell’Università di Catania, il Professor Francesco Priolo, ha tenuto a parlare a tutti i presenti per innagurare questi tre giorni carichi di eventi. Priolo ha tenuto a specificare che l’obiettivo del Salone dell’Orientamento è quello di “Puntare al futuro, nostro e vostro“, facendo capire ai presenti quanto l’evento sia volto maggiormente ai ragazzi per orientarli nella scelta di una carrierra futura, o come studenti universitari o come forze dell’ordine.

Sul palco insieme al Rettore sono salite tutte le figure di spicco di università e enti prensti. Era presente anche il Vicesindaco Paolo La Greca: “È un momento straordinario per la città e l’università, la nostra città sta diventando un vero e proprio luogo pieno di opportunità – ha detto -. Il nostro obiettivo è rendere sempre più sinergiche università e città“.

Grandissima affluenza

La giornata inagurale sel Salone dell’Orientamento è stata gremita di ragazzi e ragazze, provenienti dalle scuole catanesi e della provincia che hanno aderito per poter aiutare i ragazzi a scegliere il proprio futuro.

All’accoglienza erano in migliaia provenienti da tutta la Sicilia orientale. All’appello si sono presentate scuole da paesi limintrofi come Bronte, Maletto, Adrano e molti altri.

L’Università di Catania, anche quest’anno, sta dando un’oppurtunità enorme per chi vuole intraprendere la carriera universitaria, aprendo questo evento capace di far dialogare gli aspiranti matricole UNICT con colleghi più grandi, appartenti anche a corsi di laurea magistrali, o con i professori stessi, scesi in campo in prima persona per promuovere i propri dipartimenti.

Il salone è un’oppurtunità anche per chi è già iscritto a un corso triennale, in quanto sono presenti delle delegazioni per i vari corsi di studio magistrale e perfino per eventuali dottorati post lauream.