Traffico droga e armi tra centro e sud Italia: coinvolto anche comune del Catanese

I militari di diversi comandi del centro Italia stanno svolgendo delle indagini su un traffico di droga: coinvolta anche una città siciliana.

Una grossa operazione sta attualmente coinvolgendo più di 80 militari, appartenenti al comando provinciale di Latina e coadiuvati da RAC di Pratica di Mare, ROS e nucleo cinofili di Ponte Galeria.

Le forze dell’ordine coinvolte stanno difatti eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia della capitale, ai danni di 13 persone che risultano indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dall’uso delle armi, trasferimento fraudolento di beni, estorsione ed autoriciclaggio.

Il procedimento è in corso in diverse città tra il centro e il sud Italia, come quelle di Latina, Fondi e Caltagirone.