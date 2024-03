Sicilia, ritrovati resti umani in appartamento: aperta indagine

Ritrovati resti umani in un appartamento in Sicilia: si pensa possano appartenere a donna scomparsa, avviate le indagini.

Sono stati ritrovati alcuni resti, probabilmente umani in un appartamento in Sicilia. Si tratterebbe di ossa, sulle quali dovranno esser effettuati gli opportuni rilievi sul Dna. I resti sono stati trovati in una casa a Favara, durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento sito in via Luigi La Porta. Attualmente la casa è sotto sequestro per ordine dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento.

L’ipotesi è che i resti possano appartenere ad una giovane donna scomparsa circa sei anni fa. Si tratterebbe di Gessica Lattuca, madre di 4 figli della quale si sono perse le tracce nell’agosto del 2018. Infatti, l’appartamento dove sono stati ritrovati i resti si trova a poca distanza dalla casa del fratello di Gessica, indagato per la sparizione della sorella e poi morto per overdose.