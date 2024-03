Catania, arrestato 22enne: spacciava in pieno giorno

Catania, arrestato 22enne che spacciava in pieno giorno: blitz dei carabinieri nel quartiere di San Giorgio.

Un giovane di 22 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre operava in un parcheggio trasformato in piazza di spaccio.

I militari del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa, dopo aver ricevuto informazioni su un’attività di spaccio nel quartiere “San Giorgio”, hanno avviato un’indagine per cogliere sul fatto lo smercio di droga. Hanno predisposto un dispositivo di sorveglianza con pattuglie in abiti civili vicino a un parcheggio, nelle vicinanze di una parrocchia della zona.

Durante l’operazione di osservazione, i Carabinieri hanno notato un giovane in attesa con atteggiamento sospetto, che si è messo all’opera al sopraggiungere di un’auto BMW parcheggiata nel piazzale. Il giovane si è avvicinato al conducente per uno scambio di denaro con “qualcosa” di sospetto.

Il traffico nel parcheggio è continuato con l’arrivo di altre auto. I Carabinieri hanno compreso la situazione e sono intervenuti, bloccando l’attività illecita in corso. Hanno raggiunto il pusher, un 22enne già noto alle autorità, che ha tentato invano di disfarsi di dosi di cocaina e marijuana. Tuttavia, il giovane è stato prontamente fermato.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato addosso al giovane 190 euro. Questi sono stati considerati provento dello spaccio, e un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di marijuana.