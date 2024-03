Catania FC, adesso è ufficiale: Zeoli è l’allenatore dei rossazzurri

Ufficiale, il nuovo allenatore dei rossazzurri è Michele Zeoli. Domani la conferenza stampa di presentazione al "Massimino".

Era già nell’aria ma l’ufficialità è arrivata. Tramite un comunicato, il Catania FC ha comunicato che per il dopo Lucarelli la scelta è ricaduta su un elemento già interno allo staff rossazzurro e che ha guidato la prima squadra nell’ “intervallo” tra Tabbiani e il mister toscano. Michele Zeoli siederà sulla panchina della prima squadra per guidarla fino alla fine della stagione. Di seguito, il comunicato: “Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Michele Zeoli. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e l’allenatore rossazzurro risponderanno alle domande dei giornalisti sabato 9 marzo alle ore 12.45, in sala stampa, al ‘Massimino’ “.

Annunciato anche lo staff che collaborerà con mister Zeoli alla guida dei rossazzurri per questa ultima tranche di stagione: