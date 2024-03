Appino dei The Zen Circus in concerto a Catania: dove e quando

Tutti i dettagli sulla data catanese del concerto di Appino, cantautore toscano e frontman dei The Zen Circus, fresco del nuovo album.

La via Dusmet di Catania si prepara ad accogliere uno dei performer più particolari e apprezzati nel panorama musicale italiano: Andrea Appino.

Sabato 30 marzo 2024, alle ore 21:30, infatti, LaNuovaDogana ospiterà la musica di Andrea Appino, fondatore e frontman del gruppo The Zen Circus, per un profondo viaggio nelle vibesdella sua ultima opera intitolata “Humanize”: un viaggio ambizioso in cui si vuole mettere al primo posto l’indagine sull’umanità, caratterizzata da molteplici forme ed espressioni.

Non soltanto nuova musica, però, quanto un piccolo e fiero ritorno al passato: l’artista porterà sul palco anche alcuni brani degli album “Grande raccordo animale” e “Il Testamento“, quest’ultimo vincitore della targa Tenco come migliore opera prima.

I biglietti per il concerto del cantautore toscano sono già disponibili in prevendita sul sito di puntoeacapo, in organizzazione con Vivo Concerti.