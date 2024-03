Catania, Renga e Nek in concerto: quando e dove

Il duo Renga Nek in concerto a Catania: ecco la data del tour nel capoluogo etneo e dove si terrà lo spettacolo.

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, Renga e Nek tornano sul palco. A luglio i due saranno nuovamente insieme, in una serie di appuntamenti live che li porteranno a esibirsi in tutta Italia.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da venerdì 16 febbraio su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Renga e Nek hanno partecipato in gara insieme al 74° Festival di Sanremo con “Pazzo di te” e adesso si preparano a cantare nelle città di tutta Italia, tra cui anche Catania che li ospiterà il 16 agosto 2024 alle ore 21:00 a Villa Bellini.