UNICT – Masterclass di Fisica: l’iniziativa in collaborazione con il CERN

Un appuntamento organizzato da INFN e Università degli Studi di Catania per scoprire i segreti della fisica delle alte energie.

Quest’anno saranno 30 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori siciliane che parteciperanno all’International Masterclasses di fisica delle particelle, organizzate a Catania dalla Sezione di Catania dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

Grazie a questo progetto gli studenti possono fare esperienza diretta di come funziona la ricerca scientifica dei grandi laboratori internazionali, analizzando i dati provenienti da esperimenti di fisica delle particelle.

A Catania, la masterclass è prevista il 1° marzo dalle 9 alle 17 nelle aule del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”. il programma impegna tutte le ore della giornata: in mattinata gli studenti e le studentesse seguiranno seminari e presentazioni sugli argomenti fondamentali della fisica delle particelle e sugli esperimenti del CERN.

Nel pomeriggio, gli studenti svolgeranno esercitazioni al computer per analizzare in prima persona un set di dati dell’esperimento CMS, proprio quello che insieme ad ATLAS nel 2012 ha annunciato la scoperta del bosone di Higgs. Alla fine della giornata, come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, i giovani partecipanti alle masterclass a Catania e negli altri Paesi del mondo si ritrovano in videocollegamento con il CERN per discutere tutti insieme i risultati emersi dalle esercitazioni.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Le masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado.