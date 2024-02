UNICT – Corsi singoli: al via le iscrizioni per il secondo semestre 2023/24

Ancora aperte le iscrizioni ai corsi singoli UNICT per gli insegnamenti collocati nel secondo semestre. Ecco tutte le informazioni.

Le iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti semestrali programmati per il secondo periodo di lezioni saranno aperte fino a giorno 4 marzo 2024. Di seguito, tutti i dettagli e le scadenze imminenti.

Opportunità ed insegnamenti

L’iscrizione ai corsi singoli è un’opportunità dedicata sia a coloro che desiderano frequentare gli insegnamenti scelti a fronte di una successiva immatricolazione ai corsi di studio dell’Ateneo sia a chi intende frequentare per motivi di aggiornamento culturale e/o professionale, senza dunque dover essere necessariamente iscritto ad un preciso corso di studi.

L’accesso ai corsi singoli permette di scegliere tra una vasta gamma di insegnamenti attivati da UniCT, in base al percorso che desidera intraprendere, per un massimo di 40 crediti formativi e non più di 5 insegnamenti per anno. A fare eccezione nella scelta saranno però tutti quegli insegnamenti relativi ai corsi di studio a “numero programmato nazionale” (Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Ingegneria Edile ed Architettura ecc); per quanto riguarda invece i corsi a “numero non programmato“, potrebbero essere previste delle particolari modalità d’accesso.

Procedure e costi

La procedura d’iscrizione ad uno o più corsi singoli può essere facilmente effettuata online tramite il Portale studenti SmartEdu, andando alla voce “Immatricolazioni e test d’ingresso > Corsi singoli“. Successivamente all’approvazione del referente del dipartimento si avrà possibilità di effettuare il pagamento del contributo dovuto, il quale verrà calcolato in base al numero degli insegnamenti per cui si è fatta domanda e dei rispettivi crediti, cliccando sulla voce “Tasse e contributi > Pagamenti“.

In generale, il costo dei corsi singoli può variare da un minimo di 5€ ad un massimo di 30€ per credito. Ad essere esentati dal pagamento del contributo saranno gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%; potranno approfittare di una riduzione coloro che presenteranno la propria dichiarazione ISEE e i cittadini comunitari o extra-comunitari non residenti in Italia: il costo dei corsi singoli per questi ultimi equivarrà da 10€ per credito formativo.

Scadenza termini

La domanda di iscrizione ad un qualsiasi insegnamento (tenendo in considerazione le eccezioni elencate poco sopra) dovrà essere inviata entro il 4 marzo prossimo. Il versamento dei relativi contributi sarà invece effettuabile fino al 18 marzo.