UNICT – “”Mathematics in the street 2024”: la manifestazione

Anche a Catania si svolgerà la manifestazione internazionale "Mathematics in the street 2024". Ecco di cosa si tratta.

Contemporaneamente ad altre città mondiali, domenica 10 marzo alle ore 9:00, si svolgerà al Palazzo Centrale di Ateneo di piazza Università la manifestazione internazionale “Mathematics in the street 2024“.

Nata in Spagna, l’iniziativa ha l’obiettivo di divulgare tra un pubblico non specialistico l’aspetto gioioso ed affascinante della matematica che molto spesso non viene percepito.

Anche Catania partecipa, con la collaborazione tra i corsi di laurea triennale e magistrale in matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica e l’associazione Mathesis (sede di Catania) e, in particolare, grazie alla presenza di Alfio Ragusa e Elena Guardo, che presenteranno i giochi e gli indovinelli da risolvere.