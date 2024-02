Ponte sullo Stretto, quando saranno avviati i lavori: c’è già un periodo

Ponte sullo Stretto: si pensa già ad un periodo per avviare i lavori dell'infrastruttura. Ecco le parole di Pietro Ciucci, ad della società stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto: è di pochi giorni fa la notizia dell’indagine aperta dal Pm di Roma ma senza senza ipotesi di reato e indagati di fronte alla quale non si è fatta attendere la risposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “il Ponte sullo Stretto è un’opera pubblica con un unicum: è indagata ancor prima di cominciare”, ha dichiarato il vicepremier.

Nel frattempo, si cerca già di individuare una data per l’avvio dei lavori. “Si punta “al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare i lavori in estate — queste le parole di Pietro Ciucci, ad della società stretto di Messina, che prosegue —. Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata, il 15 febbraio, dal cda ai ministeri competenti per la conferenza dei servizi e per le valutazioni di impatto ambientale”. In conclusione, Ciucciu ha definito possibile l’avvio dei lavori in estate, nel mese di giugno.