Come prenotare visita all’ospedale di Acireale: la guida

Come prenotare visita all'ospedale di Acireale: ecco quali sono le modalità per effettuare la prenotazione di una prestazione ambulatoriale al Santa Marta e Santa Venera.

Come prenotare visita all’ospedale di Acireale: numero verde

Per poter prenotare una visita all’ospedale di Acireale telefonicamente, bisognerà chiamare al numero verde 800.553131 (da numeri fissi) o 0941.536590 / 0941.536790 (da cellulare) dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00; il sabato dalle 7.00 alle 14.00.

L’operatore del numero verde, in seguito alla chiamata, provvederà a mettere l’utente in contatto con l’ambulatorio desiderato per procedere con la prenotazione della visita specialistica.

Come prenotare visita all’ospedale di Acireale: SovraCUP

In alternativa, per poter effettuare una prenotazione, si può accedere al portale SovraCUP. Per farlo, bisognerà essere in possesso di credenziali SPID o CIE.

Successivamente, verrà chiesto di scegliere la prestazione interessata, per poi finalizzare la prenotazione. Si precisa, tuttavia, che, a causa dell’elevato traffico, si potrebbero verificare dei rallentamenti. Pertanto, il consiglio è quello di riprovare, qualora la prenotazione non debba andare a buon fine.