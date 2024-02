San Valentino, donazione di sangue in coppia: l’iniziativa nel Catanese

Le giovani coppie, durante la settimana di San Valentino, sono invitate a donare il sangue: di seguito dettagli sull'iniziativa.

“Voi ci mettete l’amore che il cuore ve lo regaliamo noi”: è questa la frase scelta dalla Fratres “Madonna della Misericordia” di San Giovanni La Punta in occasione della settimana di San Valentino, per rivolgersi a tutte le coppie maggiorenni, invitate dal gruppo a recarsi insieme a donare il sangue o a sottoporsi a pre-donazione.

Quanti accoglieranno l’invito e si presenteranno in due nella sede del gruppo, sita in piazza Recupero 1/B (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 telefono 345 91 84 628), riceveranno un antistress a forma di cuore. Inoltre, alle coppie intenzionate a coronare il proprio amore con un lieto evento, la Fratres fornirà tutte le informazioni utili sulle compatibilità di coppia e sui test di laboratorio in relazione alla talassemia.

La Fratres “Madonna della Misericordia” di San Giovanni La Punta è attiva nel territorio da molti anni e rappresenta un punto di riferimento per la donazione di sangue per tutti i puntesi. Innumerevoli le iniziative promosse nel territorio per la salute e la prevenzione e a favore della cultura. “Ci rivolgiamo a chi si ama affinché possa compiere in due un altro gesto d’amore e di solidarietà, quello di donare il proprio sangue, atto di grande solidarietà umana e cristiana – dichiara la Presidente del gruppo, Pina Failla –. Attenderemo le coppie che vorranno aderire a questa iniziativa di San Valentino per tutta la prossima settimana, anche se, lo voglio ricordare, la Fratres è sempre a disposizione di quanti, nella nostra comunità puntese, abbiano intenzione di eseguire un gesto così importante qual è quello della donazione di sangue”.