Carnevale Misterbianco 2024: il programma del weekend

Carnevale Misterbianco 2024: ecco di seguito tutti gli eventi che si terranno il weekend dell'11 e del 12 febbraio.

Carnevale Misterbianco 2024: sabato scorso sono state migliaia le persone che hanno assistito all’apertura dell’edizione di quest’anno, ma adesso ci si prepara al weekend più importante per l’evento, che in molti stanno aspettando.

L’amministrazione e le associazioni del Carnevale di Misterbianco, come loro stesse hanno scritto nelle proprie pagine social, estendono un caloroso invito a tutti a partecipare a questa bella e tradizionale festa. Si tratta, infatti, di un’opportunità unica per immergersi nella creatività e nel divertimento di una delle celebrazioni più spettacolari della Sicilia orientale, insieme a quella di Acireale. Si consiglia dunque agli interessati di segnare le date delle sfilate e non perdere l’occasione di ammirare i costumi più belli e originali di tutta l’Isola.

Le parole del sindaco

“Tutta la macchina organizzativa sta dando il massimo – ha affermato il sindaco Marco Corsaro – nel contesto di un brand in grande crescita. Il Carnevale di Misterbianco si afferma come grande festa popolare caratterizzata dall’originalità dei costumi e delle sue tradizioni artigianali“.

Il programma di sabato 10

Sabato 10 febbraio, alle ore 16:30 ci sarà un pomeriggio in maschera, accompagnato da musiche e balli. L’evento si svolgerà in piazza Mazzini, per poi arrivare in via Gramsci con il tradizionale Défilé alle 18:00, con i costumi più belli di Sicilia selezionati dalle Associazioni del Carnevale. Lo spettacolo, inoltre, verrà presentato da Salvo La Rosa, accompagnato dalla presenza e l’allegria de I Sansoni.

Il programma di domenica 11

Domenica 11 febbraio, alle ore 9:30 la giornata inizierà con un momento di animazione dedicato ai bambini alla Villa Comunale – centro storico e a piazza Berlinguer – Lineri. Poi, alle 16:30 la gran sfilata dei costumi in centro storico, accompagnata dalla voce dello speaker Tino Mazzaglia.

L’evento si concluderà giorno 13 febbraio con un’ulteriore sfilata. Per ulteriori dettagli sul programma completo e gli aggiornamenti sul Carnevale siciliano, si consiglia di visitare il sito ufficiale su misterbiancoeventi.it.