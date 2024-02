Bonus stufe 2024: il nuovo incentivo per i sistemi di riscaldamento moderni. Ecco di cosa si tratta, le novità e come richiederlo.

Bonus stufe 2024: è arrivato l’incentivo per i sistemi di riscaldamento moderni, ma come fare per richiederlo? Di seguito un’utile guida al riguardo, con tutti i dettagli necessari per gli interessati.

Bonus stufe 2024: di cosa si tratta

Le stufe a pellet, i camini a legna e altri generatori di calore green offrono soluzioni convenienti ed ecologiche per il riscaldamento domestico, consentendo significativi risparmi sulle bollette energetiche. Chi non ha ancora installato tali dispositivi può approfittare dei bonus e delle agevolazioni 2024, in molti casi modificati, leggendo la rosa completa di incentivi disponibili. In questa guida i dettagli su quali sono i bonus per le stufe a legna, quelle green o i camini, come richiederli e come funzionano.

Bonus stufe 2024: le novità

Il bonus ristrutturazione 2024 al 50%, confermato fino al 31 dicembre, consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di stufe a legna o pellet e caminetti. La stufa deve avere una certificazione ambientale di almeno 4 stelle (o 5 stelle in caso di nuova installazione) e l’intervento deve essere eseguito da un professionista qualificato.

Le stufe a pellet possono beneficiare del bonus mobili, una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2024 (nel 2023 era 8.000 euro il limute).

L’ecobonus offre detrazioni del 50% o 65% per interventi di riqualificazione energetica. Per stufe e caminetti, la detrazione del 50% si applica al solo impianto di riscaldamento, mentre la detrazione del 65% è prevista per interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio. La misura è valida anche per il 2024.

Bonus stufe 2024: quando scade

Il bonus stufe 2024 ha una scadenza variabile: questa dipende infatti dal tipo di incentivo scelto dall’utente per acquistare tali apparecchiature. Di conseguenza, è necessario chiedersi quali stufe a legna sono detraibili e quali è possibile comprare ottenendo delle agevolazioni. Successivamente bisogna verificarne regole e scadenze.