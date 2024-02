Bonus casa 2024: cosa sapere sul portale Enea

Bonus casa 2024: di seguito un'utile guida riguardante l'incentivo fiscale ed il portale Enea, aggiornato recentemente. Ecco cosa c'è da sapere.

Bonus casa 2024, ci sono novità: il 26 gennaio scorso è stato attivato il portale Enea, aggiornato al 2024; ma di cosa si tratta? Di seguito un’utile guida sull’incentivo economico per tutte le opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.

Bonus casa 2024: le novità

Il portale Enea è stato aggiornato al 2024: tramite il sito bonusfiscali.enea.it, al quale si può accedere tramite Spid o Cie, è dunque possibile trasmettere all’Enea i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024 che accedono alle detrazioni fiscali ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) e bonus casa (art. 16-bis del DPR 91/1986).

Ecobonus: gli interventi ammessi

Per quanto riguarda gli interventi legati all’ecobonus (e non al bonus casa 2024), devono essere inviati i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%.

Nello specifico, di seguito alcuni degli interventi incentivabili con l’ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie al 50%

Serramenti e infissi

Schermature solari

Caldaie a biomassa

Caldaie a condensazione classe A

Componenti e tecnologie al 65%

Riqualificazione globale dell’edificio

Caldaie condensazione classe a+ sistema termoregolazione evoluto

Generatori di aria calda a condensazione

Pompe di calore

Scaldacqua a pdc

Coibentazione involucro

Collettori solari

Generatori ibridi

Sistemi di building automation

Microcogeneratori.

Le componenti e tecnologie al 70%, 75%, 80% e 85% riguardano interventi su parti comuni dei condomini.

Bonus casa 2024: gli interventi ammessi

Tramite il portale Enea è possibile inventivare anche gli interventi del bonus casa. Ecco dunque qui di seguito quali sono i lavori ammessi:

Strutture edilizie

Infissi

Impianti tecnologici

Elettrodomestici.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, è necessario esplicitare che è possibile portare a termine gli acquisti solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019 e dal 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020.