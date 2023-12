Feste e ponti nel 2024: le date dei giorni di vacanza

Feste e ponti 2024: sarà un anno ricco di giorni da sfruttare per viaggi e relax. Ecco il calendario con tutte le date.

L’anno nuovo è in arrivo e si pensa già alle feste e ponti 2024. Infatti, sarà un anno all’insegna dei ponti e dei giorni di vacanza: ecco quali saranno.

Ponti 2024: il calendario

Svariate le possibilità di ponti nel 2024 e riguardano soprattutto i seguenti periodi:

Pasqua e Lunedì dell’Angelo: Pasqua ci regala un lungo weekend, 3 giorni senza prendere nessun giorno di ferie dal 31/03/2024 al 01/04/2024.

Festa della Liberazione: La festività cade di Giovedì, valutando di prendere un giorno di ferie si potrà godere di 4 giorni di vacanza dal 25/04/2024 al 28/04/2024.

Festa dei Lavoratori: Prendendo due giorni di ferie si può creare un ponte di 5 giorni dal 01/05/2024 al 05/05/2024.

Ferragosto: Prendendo un giorno di ferie venerdì si potrà godere di un ponte di 4 giorni dal 15/08/2024 al 18/08/2024.

Ognissanti: Senza prendere nessun giorno di ferie ci sarà la possibilità di fare un weekend lungo di 3 giorni dal 01/11/2024 al 03/11/2024.

Natale e Santo Stefano: Aggiungendo un solo giorno di ferie sarà possibile fare un ponte di 5 giorni fino a domenica 29/12/2024.

Festività 2024: le date

Come ogni anno le nostre amate festività 2024 ci regaleranno momenti spensierati di relax. L’anno nuovo sta per arrivare e con se porterà 365 giorni di novità e possibilità di vacanza. Di seguito l’elenco di tutte le festività in calendario nel 2024:

1 Gennaio 2024 – Capodanno;

– Capodanno; 6 Gennaio 2024 – Epifania;

– Epifania; 25 aprile 2024 – Festa della Liberazione;

– Festa della Liberazione; 1 Maggio 2024 – Festa dei Lavoratori;

– Festa dei Lavoratori; 2 Giugno 2024 – Festa della Repubblica;

– Festa della Repubblica; 15 Agosto 2024 – Ferragosto;

– Ferragosto; 1 Novembre 2024 – Tutti i Santi;

– Tutti i Santi; 8 Dicembre 2024 – Immacolata;

– Immacolata; 25 Dicembre 2024 – Natale;

– Natale; 26 Dicembre 2024 – Santo Stefano;

– Santo Stefano; 31 Dicembre 2024 – San Silvestro;

Per gli scolari le festività 2024 porteranno lunghe vacanze, dal lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio e quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 Aprile. Da attenzionare anche le festività legate al Carnevale (13 febbraio 2024 martedì grasso) e pasqua/pasquetta (9 e 10 aprile 2023).

Alle già note festività da calendario vanno poi aggiunte le feste dei santi patroni che variano in base alla regione di appartenenza. Il 2024 nel complesso sarà un anno ricco di ponti e festività, tutte occasioni da cogliere al volo per organizzare una vacanza o semplicemente godersi un momento di relax.