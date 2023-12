I centri di riabilitazione neuropsichiatrica in provincia di Catania

Cosa sono i centri di riabilitazione neuropsichiatrica? E dove si trovano in provincia di Catania? Ecco tutte le risposte in merito.

Centri di riabilitazione neuropsichiatrica: di cosa si tratta? In tanti si sono posti questa domanda, quando ne hanno avuto bisogno o semplicemente quando si sono imbattuti in questa dicitura. Infatti, non tutti sono a conoscenza del valore e delle funzioni svolte da simili strutture. E ancora, dove si trovano questi servizi in provincia di Catania? Di seguito tutte le risposte a queste domande.

Centri di riabilitazione neuropsichiatrica: cosa sono

Prima di individuare dove si trovano i centri in provincia di Catania è importante capire di cosa si tratta. Infatti, come anticipato, sono delle strutture che offrono un servizio sanitario, ma di che genere? Nello specifico, questi centri sono specializzati nella cura e nel trattamento di pazienti che presentano dei disturbi neuropsichiatrici. In particolare, queste strutture possono offrire supporto in loco ma anche a domicilio, oltre a formare il personale di settore.

Centri di riabilitazione: a chi sono rivolti

Ma quali possono essere indicati come disturbi neuropsichiatrici? Tra i più frequenti si trovano i seguenti:

Disturbi dell’umore e disturbi d’ansia;

Disturbi psicotici: come quelli che causano allucinazioni, deliri e altri sintomi psicotici;

Disturbi neurocognitivi: quelli collegati alle funzioni cognitive, come la memoria, l’attenzione e il ragionamento. Per esempio la malattia di Alzheimer, il disturbo cognitivo lieve e il disturbo del movimento associato alla demenza.

Centri di riabilitazione neuropsichiatrica a Catania e provincia

Secondo un documento fornito sul sito della Regione, di seguito sono riportati i centri di riabilitazione neuropsichiatrica a Catania e provincia. Tuttavia, si sottolinea che l’elenco risulta aggiornato a dicembre 2010.