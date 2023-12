Catania FC, così non va: sconfitta contro Sorrento al “Massimino” a porte chiuse [HIGHLIGHTS]

Altro passo falso del Catania che cade in casa, a porte chiuse, contro il Sorrento, perdendo per 0-1. Seconda sconfitta consecutiva.

Con un “Massimino” a porte chiuse a fare da sfondo, a seguito dei fatti in occasione del match di Coppa Italia contro il Pescara, il Catania matura la seconda sconfitta consecutiva in campionato perdendo per 0-1 contro il Sorrento.

Squadra che non riesce ancora a dare quell’impronta di gioco e quella grinta che sono all’altezza di un gruppo che vuole essere protagonista con ambizioni da alta classifica. Un episodio è stato sufficiente a mettere KO i rossazzurri, con un tiro da lontano di De Francesco al minuto 42 del primo tempo. Nessuna reazione d’orgoglio, attacco sterile e azioni confuse. Questo il copione del resto della partita, già in parte “penalizzata” dall’assenza del pubblico sugli spalti.

Pochi tentativi d’attacco con De Luca, Rocca e Castellini, per poi alzare un po’ l’intensità senza, però, riuscire a scalfire la difesa del Sorrento.

Sono molti i dubbi che si sollevano in casa Catania, dal mercato, su cui urgono degli interventi a gennaio, fino ad arrivare all’aspetto tecnico-tattico, già ampiamente discusso nel corso della gestione di mister Tabbiani.

Ora la squadra si proietta verso il difficile match fuori casa contro il Benevento, l’ultimo prima della pausa natalizia e che chiude il girone di ritorno.

Ecco, di seguito, gli highlights della sconfitta contro il Sorrento al “Massimino”.