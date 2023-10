Cosa fare ad Halloween a Catania: idee ed eventi

Cosa fare ad Halloween a Catania: la festa più horror dell'anno è arrivata. Ecco alcuni consigli su come trascorrerla.

Un evento ormai entrato a fare parte della cultura italiana, esportato dall’America e tanto amato dai bambini. Si tratta della festa di Halloween, il 31 ottobre di ogni anno, e anche a Catania sono diverse le iniziative per la ricorrenza.

Ecco alcuni consigli e idee su come trascorrere questo appuntamento di stasera, tra feste in maschera, cene e film al cinema.

Cosa fare ad Halloween a Catania: feste a tema

Una delle opzioni più gettonate è, sicuramente, quella delle feste a tema, in maschera. Sono, infatti, diverse le serate che richiedono l’ingresso indossando un abito spaventoso, in piena concordanza con la festività. E si tratta della soluzione più amata dai più piccoli che avranno già in mente quale abito indossare per l’occasione. Cosa bisognerà aspettarsi? Le previsioni dicono vari travestimenti da Mercoledì Addams o, perché no, una Barbie in versione horror per le bambine. I maschi potranno, invece, scegliere un grande classico come Dracula.

Cosa fare ad Halloween a Catania: eventi nei pub

Saranno diversi i pub in città che organizzeranno eventi ad hoc per la ricorrenza. E non è da escludere che anche in questi luoghi sia richiesto un travestimento e che magari il migliore darà diritto a consumazioni scontate o gratuite.

Non solo abiti, ma bisognerà anche aspettarsi delle musiche a tema.

Cosa fare ad Halloween a Catania: mangiare fuori

Se, invece, si vuole optare per una cena fuori, è la migliore occasione per mangiare la protagonista assoluta della ricorrenza: la zucca. Anche in questo caso, ci saranno dei ristoranti che organizzeranno iniziative per la ricorrenza.

Film horror al cinema

Per ultima, ma non meno interessante, un’alternativa che rappresenta un grande classico, ovvero quella di guardare un film horror in un cinema Catania. Non resta, dunque, che dare un’occhiata alla programmazione delle sale e scegliere lo spettacolo da guardare.