Catania FC, una doppietta di Di Carmine stende il Picerno: gli highlights del match

I rossazzurri di mister Tabbiani battono il Picerno per 2-0, con una doppietta dell'uomo più atteso, Samuel Di Carmine.

Il passo falso della prima giornata contro il Crotone è stato già dimenticato e il Catania, con una buona prestazione, ha battuto il Picerno ieri sera, nel match valevole per la terza giornata del girone C del campionato di Serie C. Rossazzurri che sono tornati in campo dopo lo stop forzato a causa del rinvio della partita contro il Brindisi, per la seconda giornata, per l’incendio avvenuto allo stadio Iacovone di Taranto che ospita, attualmente, le partite dei biancoazzurri.

Con una doppietta di Di Carmine e un’ ottima prestazione dell’altro neoacquisto Chiricò, il Catania stende il Picerno. Ora, bisogna proseguire su questa strada e cercare di mantenere questo ritmo, in questo arduo campionato di Serie C, dove sono tante le squadre che sembrano avere le carte in regola per concorrere alla promozione in serie B.

Ecco, di seguito, gli highlights del match di ieri sera, terminato con il risultato di 2-0 per i rossazzurri di mister Tabbiani.