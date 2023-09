Incidente sulla A19, scontro tra auto e camion: traffico in tilt

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane: lo scontro è avvenuto sulla A19 tra un'auto e un camion. Si segnalano lunghe code.

Lunghe code e traffico in tilt sulla A19 per un incidente che si è verificato nel corso della mattinata. In particolare, il sinistro è avvenuto sulla Catania-Palermo, alle porte del capoluogo siciliano. Secondo quanto riportato, l’incidente ha visto il coinvolgimento di due mezzi. Si tratterebbe di un camion e di una Fiat 500 XL. Fortunatamente, non si registrerebbero feriti nell’impatto tra le due vetture coinvolte.

Tuttavia, lo scontro tra i due mezzi ha congestionato il traffico e creato lunghe code. Si registrano lunghe code anche all’altezza dello svincolo di Villabate. A tal proposito, si è reso necessario l’intervento della Polizia Stradale e del personale Anas, che si sono occupati di gestire il traffico e far tornare la circolazione alla normalità.